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لبنان

صيدا... سارق ريغار في قبضة شرطة البلدية

Lebanon 24
24-01-2023 | 06:52
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أوقفت دورية من شرطة بلدية صيدا سارق ريغار من حسبة صيدا ويدعى ح . ر. ن . مواليد 1964 (فلسطيني) ، وبحوزته الريغار المسروق ومطرقة حديدية.

وأشار قائد الشرطة المفوض ثالث بدر القوام الى أنه "وبناء لتوجيهات من رئيس البلدية المهندس محمد السعودي تم تسليمه إلى قوى الأمن الداخلي مخفر صيدا الجديدة (الحسبة) مع المضبوطات وتم تحرير محضر التسليم وفقا للأصول".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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