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لبنان

عويدات عن البيطار: "نحنا كمان منعتبره مش موجود"

Lebanon 24
24-01-2023 | 07:18
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أفادت الـ"أم تي في" أنّ مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قال إنّ "المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تجاهلنا واعتبرنا "مش موجودين" كنيابة عامة"، وأضاف: "نحنا كمان منعتبره مش موجود".

وأضاف عويدات: "ليس صحيحاً أنني سأدّعي على البيطار، وهذا الأمر غير وارد والاخير يده مكفوفة، وقرار عودته إلى العمل غير قانوني"، وذلك بحسب الـ"أم تي في".
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