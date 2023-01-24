عويدات عن البيطار: "نحنا كمان منعتبره مش موجود"

أفادت الـ"أم تي في" أنّ مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قال إنّ "المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تجاهلنا واعتبرنا "مش موجودين" كنيابة عامة"، وأضاف: "نحنا كمان منعتبره مش موجود".



وأضاف عويدات: "ليس صحيحاً أنني سأدّعي على البيطار، وهذا الأمر غير وارد والاخير يده مكفوفة، وقرار عودته إلى العمل غير قانوني"، وذلك بحسب الـ"أم تي في".

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