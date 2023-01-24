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لبنان

ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة

Lebanon 24
24-01-2023 | 07:35
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بقفزة جنونية، خلال ساعات ما بعد الظهر الاولى، حيث سجل ما بين 54300 - 54500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
بينما افتتحت السوق الموازية صباحا عند تسعيرة للدولار تتراوح ما بين 53600 - 53800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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