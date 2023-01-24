ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بقفزة جنونية، خلال ساعات ما بعد الظهر الاولى، حيث سجل ما بين 54300 - 54500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

بينما افتتحت السوق الموازية صباحا عند تسعيرة للدولار تتراوح ما بين 53600 - 53800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.