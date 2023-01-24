بعد انقطاع تام منذ شهر... الكهرباء تعود الى النبطية!

إستعادت بلدات في قضاء النبطية التغذية بالتيار الكهربائي بعد انقطاع تام منذ نحو شهر .



وتوزعت التغذية بالكهرباء في مدينة النبطية والبلدات المجاورة بين ساعة وربع ساعة.





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