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لبنان
بعد انقطاع تام منذ شهر... الكهرباء تعود الى النبطية!
Lebanon 24
24-01-2023
|
07:43
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إستعادت بلدات في قضاء النبطية التغذية بالتيار الكهربائي بعد انقطاع تام منذ نحو شهر .
وتوزعت التغذية بالكهرباء في مدينة النبطية والبلدات المجاورة بين ساعة وربع ساعة.
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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كهرباء
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