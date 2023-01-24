14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"لو طلب من نوابه عدم التعطيل"... جعجع عن دعوات بري: شكلية!
Lebanon 24
24-01-2023
|
07:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع البيان التالي:
"نسمع يومياً تصريحات لرئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه دعا الجميع إلى الحوار لكنهم لم يستجيبوا لهذه الدعوة، في الوقت الذي يعرف الرئيس بري أن الحوار جار بين مختلف الأفرقاء والكتل النيابيّة منذ اللحظة الأولى لبدء المهلة الدستوريّة لإنتخاب رئيس للجمهوريّة. وهذه الحوارات تجري من الجميع باتجاه الجميع وبشكل مباشر أو غير مباشر، ولم يكن آخرها وأبرزها الحوارات التي أجراها رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط مرتين مع "حزب الله" ومرات عدة مع الرئيس بري، ولم تصل كل تلك الحوارات إلى أي نتيجة. كما فات الرئيس بري أن هذه هي الطريقة التي يجري فيها الحوار في موضوع رئاسة الجمهوريّة".
Advertisement
أضاف: "أما في ما يتعلّق بدعوة الرئيس بري إلى جلسات نيابيّة متتاليّة لإنتخاب رئيس، خصوصاً بعد 31 تشرين الأول، فقد كانت دعوات شكليّة أكثر منها فعليّة لأن الجلسات كان يجب أن تبقى مفتوحة ليقوم النواب بالتشاور في ما بينهم داخل البرلمان بين الدورة والأخرى حتى التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد كما يجري في كل دول العالم وآخرها في الولايات المتحدة الأميركيّة. أما بالنسبة لمسألة أنه في حال ترك الجلسات مفتوحة فسيتحوّل المجلس إلى هيئة ناخبة ويفقد بذلك دوره التشريعي. أذكر الرئيس بري أن هذا ما نص عليه الدستور في المادة 75 منه. أما بالنسبة للتذرع بأن الجلسات المفتوحة ستؤدي إلى تعطيل عمل مجلس النواب وبالتالي البلد، فقد فات الرئيس بري أيضا أنه لو طلب من نوابه عدم تعطيل النصاب ولو بقيت الجلسة مفتوحة، فإنه سيتم انتخاب رئيس للجمهوريّة خلال أيام معدودة، وعندها ستصبح الطريق مفتوحة أمام المؤسسات الدستوريّة لمعاودة عملها. أما إذا استمرينا على هذا المنوال فسيطول أمد الفراغ الرئاسي وبالتالي ستبقى المؤسسات مشلولة لفترة أطول بكثير مهما حاول البعض استنهاضها بين الحين والآخر".
وتابع: "أما لجهة قول الرئيس بري "المؤسف انّ خلافات الرافضون للحوار وتحديداً "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" تنعكس على البلد كله"، فنذكِّره بانه في الانتخابات الرئاسية السابقة كان على خلاف مع حليفه "حزب الله" ولم تتعطّل الانتخابات الرئاسية، ومن يعطِّل هذه الانتخابات هي الكتل التي تخرج من مجلس النواب ومن ضمنها كتلة "التنمية والتحرير"، فيما المطلوب بشكل واضح الالتزام بالآلية الدستورية والديموقراطية لناحية الدورات المفتوحة وصولا إلى انتخاب رئيس للجمهورية. أما في ما يتعلّق بـ"البحصة يلي ممكن تسند خابية" فهذه البحصة هي انتخابات رئاسة الجمهوريّة وليست أبداً مجلس النواب المشلول تشريعيا بحكم أنه تحوّل إلى هيئة ناخبة بحكم المادة 74 من الدستور منذ ليل 31 تشرين".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
يوم الأربعاء.. ماذا سيشهد مصرف لبنان؟
Lebanon 24
يوم الأربعاء.. ماذا سيشهد مصرف لبنان؟
14:21 | 2023-01-23
23/01/2023 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان عن دولار "صيرفة".. إليكم ما أعلنه عن السعر
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان عن دولار "صيرفة".. إليكم ما أعلنه عن السعر
12:11 | 2023-01-23
23/01/2023 12:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إتصالٌ بين حاكم مصرف لبنان وأحد الوزراء.. إليكم ما قيل فيه
Lebanon 24
بالفيديو: إتصالٌ بين حاكم مصرف لبنان وأحد الوزراء.. إليكم ما قيل فيه
15:21 | 2023-01-23
23/01/2023 03:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"صيرفة" تتهاوى أمام دولار السوق الموازية.. والعين على مصرف لبنان
Lebanon 24
"صيرفة" تتهاوى أمام دولار السوق الموازية.. والعين على مصرف لبنان
04:30 | 2023-01-24
24/01/2023 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة
Lebanon 24
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة
07:35 | 2023-01-24
24/01/2023 07:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:09 | 2023-01-24
مكتب ميقاتي يردّ على "التيار": هذا ما قاله باسيل
06:00 | 2023-01-24
لقاء باسيل - "حزب الله": أبعد من كسر الجليد
03:46 | 2023-01-24
ميقاتي ترأس اجتماعا لبحث مطالب المعلمين
04:30 | 2023-01-24
"صيرفة" تتهاوى أمام دولار السوق الموازية.. والعين على مصرف لبنان
04:00 | 2023-01-24
جنبلاط يحجب الضوء عن "نواب التغيير"!
10:18 | 2023-01-24
بشأن الكهرباء... وزير الماليّة يُرسل كتابين إلى مصرف لبنان وهذا ما جاء فيهما
فيديو
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
24/01/2023 17:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
24/01/2023 17:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
24/01/2023 17:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact