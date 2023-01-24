وزارة الصناعة تحدد سعر مبيع طن الترابة السوداء.. كم بلغ؟

أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه "سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء ( باب المصنع) بأربعة ملايين ومئتين وعشرة آلاف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء 25-1-2023 ولغاية الثلاثاء 31-3-2023 ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".

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وستحدّد وزارة الصناعة سعر الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.