وفاة مواطنة ستينية في كسروان... سقطت من شرفة منزلها

سقطت ظهر اليوم المواطنة منى فريد لطفي مواليد العام 1958 من شرفة منزلها في الطبقة الثالثة في مبنى أبو شقرا زوق مكايل كسروان، ما أدى إلى وفاتها على الفور .



وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي، نقلت عناصر مركز جونية في الدفاع المدني الجثة إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي.

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