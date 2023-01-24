Advertisement

لبنان

وفاة مواطنة ستينية في كسروان... سقطت من شرفة منزلها

Lebanon 24
24-01-2023 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1031789-638101726346165194.jpg
Doc-P-1031789-638101726346165194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سقطت ظهر اليوم المواطنة منى فريد لطفي مواليد العام 1958 من شرفة منزلها في الطبقة الثالثة في مبنى أبو شقرا زوق مكايل كسروان، ما أدى إلى وفاتها على الفور .

وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي، نقلت عناصر مركز جونية في الدفاع المدني الجثة إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي.
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:09 | 2023-01-24
06:00 | 2023-01-24
03:46 | 2023-01-24
04:30 | 2023-01-24
04:00 | 2023-01-24
10:18 | 2023-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website