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لبنان

مكتب ميقاتي يردّ على "التيار": هذا ما قاله باسيل

Lebanon 24
24-01-2023 | 09:09
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
يصر "التيار الوطني الحر "، بتوجيه من رئيسه ، على "التغريد"لقلب الوقائع  ونفي ما هو حقيقة دامغة، بعدما أزعجه كشف دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي في سياق رده على سؤال نقابة الصحافة بالامس عن "الميثاقية" ان النائب جبران باسيل قال له "ليس كل من يرسم إشارة صليب هو مسيحي".
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ولحسم الجدل نكتفي بنشر ما كان قاله باسيل بتاريخ 6-12-2022 عندما سئل عن جلسات مجلس الوزراء وميثاقيتها حيث قال بالحرف "هل تصبح الحكومة اليوم ميثاقية بوجود سعادة الشامي ونجلا رياشي؟"
 
 
 
رد ثان لـ"التيار"
وكان "التيّار الوطني الحرّ" رد في بيان ثان، على بيان المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وجاء فيه: "لن نجادل أكثر دولة الرئيس ميقاتي، كونه المعروف بصدقه ومصداقيته خاصةً أنّه دأب مؤخراً على اعتماد وسيلة جديدة اثباتاً لهذا الصدق وذلك عبر تحريف لا بل تزوير ما يجري معه من احاديث في لقاءات خاصة، شأنه في ذلك ما يقوم به مؤخراً في اصدار المراسيم المتلاعب بها".
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