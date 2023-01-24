لقاءات نيابية لوزير الدفاع تناولت الأوضاع العامة

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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، النواب: غسان حاصباني، عبد العزيز الصمد ،وليد البعريني والنائب السابق مصطفى حسين، وقد تناولت اللقاءات الأوضاع العامة في البلاد.