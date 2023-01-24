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لبنان

بو حبيب عرض مع السفير البريطاني للتطورات وسبل التعاون

Lebanon 24
24-01-2023 | 09:19
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عرض وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب مع السفير البريطاني هاميش كويل لسبل التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية والدولية.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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عبدالله

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