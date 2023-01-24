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لبنان

خلال أيّام... هكذا سيُصبح سعر صفيحة البنزين

Lebanon 24
24-01-2023 | 10:26
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كتب عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس عبر حسابه على "تويتر":
 
 
"للأسف صفيحة البنزين خلال ايام بمليون ليرة وقد سبقتها صفيحة المازوت اليه، في ظل غياب تام للسلطات المعنية (او عدم قدرتها) على ضبط هذا الانهيار الشامل للعملة الوطنية.
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ومع ارتفاع أسعار النفط في الاسواق الدولية ستواصل اسعار المحروقات ارتفاعها.
الله يساعد المواطن ولوين رايح البلد؟؟"
 

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