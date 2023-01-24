خلال أيّام... هكذا سيُصبح سعر صفيحة البنزين

كتب عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس عبر حسابه على "تويتر":

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"للأسف صفيحة البنزين خلال ايام بمليون ليرة وقد سبقتها صفيحة المازوت اليه، في ظل غياب تام للسلطات المعنية (او عدم قدرتها) على ضبط هذا الانهيار الشامل للعملة الوطنية.ومع ارتفاع أسعار النفط في الاسواق الدولية ستواصل اسعار المحروقات ارتفاعها.الله يساعد المواطن ولوين رايح البلد؟؟"