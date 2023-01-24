صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 24/1/2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزلاً في منطقة القيطع - عكار، وضبطت داخله حوالى 256 كلغ من حشيشة الكيف. وإثر ذلك، سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف المتورطين".

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