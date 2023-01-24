16
o
بيروت
16
o
طرابلس
3
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الكتائب" رحب باستئناف التحقيق في انفجار المرفأ: لاستعادة القضاء كامل استقلاليته
Lebanon 24
24-01-2023
|
11:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحّب المكتب السياسي الكتائبي في بيان اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، بـ"كل خطوة باتجاه إنهاء زمن الإفلات من العقاب واستعادة العدالة مسارها الصحيح والقضاء دوره في ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب".
Advertisement
وحيا المكتب "القضاة الشجعان المتمسّكين بالعدالة والذين يسعون إلى إحقاق الحق وكشف ملابسات أكبر جريمة تعرّض لها اللبنانيون إنصافاً لدماء الضحايا"، مشدداً على "ضرورة أن يستعيد القضاء استقلاليته التامة بعيداً من أي تدخلات أو ترهيب وأن يبقى القانون وإحقاق الحق المعيارين لعمل القضاء".
وثمن المكتب السياسي الكتائبي "اعتصام النواب داخل المجلس"، ورأى أنه "تعبير ديمقراطي يهدف الى هز الضمائر والإفراج عن قرار مجلس النواب والتزام الدستور في ما يتعلق بعملية انتخاب رئيس للجمهورية".
مع هذا، فقد أكد المكتب السياسي أنه "مع ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إنتاج السلطة التنفيذية لوقف الشلل القاتل في المؤسسات والانهيار غير المسبوق الذي وقعت فيه البلاد"، مشدداً على أن "اختيار الرئيس القادر على إنقاذ لبنان يبقى مفتاح الخلاص وإلا ستدخل البلاد في آتون جديد يستمر لست سنوات مقبلة ستكون كفيلة بالقضاء على ما تبقى من بلد وترهنه كلياً لإرادة حزب الله والمحور الإيراني".
وكرر المكتب تضامنه مع "المؤسسة اللبنانية للإرسال وكل وسائل الإعلام اللبنانية في مواجهة محاولات الترهيب لإسكات تعدد الآراء وإسكات الصوت الآخر وقد تمددت مؤخراً لتنال من البرامج الانتقادية والساخرة".
وختم: "لبنان هو وطن الفكر والإبداع، هكذا كان وسيبقى، وهو موئل الحريات على مر الزمن ولن يتغير وأي محاولة لتغيير هذا الواقع ستسقط حكماً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سارّ عن الكهرباء... هذا ما سيجري صباح الغدّ
Lebanon 24
خبر سارّ عن الكهرباء... هذا ما سيجري صباح الغدّ
07:50 | 2023-01-24
24/01/2023 07:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"صيرفة" تتهاوى أمام دولار السوق الموازية.. والعين على مصرف لبنان
Lebanon 24
"صيرفة" تتهاوى أمام دولار السوق الموازية.. والعين على مصرف لبنان
04:30 | 2023-01-24
24/01/2023 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التحركات عادت.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات عادت.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
11:24 | 2023-01-24
24/01/2023 11:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة تُفاجئ سوق الدولار.. ماذا فعل الصّرافون قبل ساعات؟
Lebanon 24
أزمة تُفاجئ سوق الدولار.. ماذا فعل الصّرافون قبل ساعات؟
14:19 | 2023-01-24
24/01/2023 02:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إرتفاع الدولار... هكذا أصبح سعر ربطة الخبز
Lebanon 24
بعد إرتفاع الدولار... هكذا أصبح سعر ربطة الخبز
08:47 | 2023-01-24
24/01/2023 08:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:30 | 2023-01-24
خبرٌ يهمّكم.. هذا ما ستشهده "صيرفة" وأموالكم قريباً
15:03 | 2023-01-24
"العمالي العام": لإعادة تكوين السلطة بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة
14:55 | 2023-01-24
احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم.. المهندسون المتقاعدون يعتصمون في نقابتهم
14:33 | 2023-01-24
خلال اجتماع باسيل - "حزب الله".. هذا ما قيلَ عن فرنجية
14:19 | 2023-01-24
أزمة تُفاجئ سوق الدولار.. ماذا فعل الصّرافون قبل ساعات؟
14:00 | 2023-01-24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه بشكل كبير.. فكم بلغ مساءً؟
فيديو
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
24/01/2023 23:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
24/01/2023 23:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
24/01/2023 23:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact