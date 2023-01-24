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لبنان

عثمان زار الراعي وعوده واطلعهما على انجازات قوى الامن في مكافحة الجرائم

Lebanon 24
24-01-2023 | 12:00
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زار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وكان عرض للأوضاع العامّة في البلاد.

وأطلع عثمان البطريرك الماروني على نجاحات قوى الامن الداخلي في مكافحة الجرائم على اختلافها، وملاحقة المجرمين، كما هنّأ بالأعياد المجيدة.
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وفي الختام، أثنى الراعي على جهود مؤسّسة قوى الأمن في القيام بواجباتها على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجه عناصرها.
 
وكان عثمان زار، ظهر اليوم، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذوكس المطران الياس عودة، في زيارة قدم خلالها التهنئة بالأعياد المجيدة، وأطلعه على "المهام المتعددة التي تقوم بها مؤسسة قوى الأمن الداخلي في ضبط الأمن، وعلى الإنجازات الأمنية الكبيرة في مكافحة الجرائم، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الراهنة".
 
وحضر اللقاء رئيس ديوان المدير العام العقيد جهاد أبو مراد.
 
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