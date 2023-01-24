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لبنان

"المعركة ما زالت في بدايتها".. هذا ما قاله خليل بشأن انتخاب فرنجية

Lebanon 24
24-01-2023 | 13:07
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قال النائب علي حسن خليل إنه اذا "جمع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ٦٥ صوتاً من دون الكتلتين المسيحيتين سنمضي به وننتخبه رئيساً للجمهورية".
 
وفي حديث للـ"إم تي في"، أشار خليل إلى أن "أولويتنا التوافق لكن عندما تصبح المعركة معركة أرقام فكل طرف يقوم بمصلحته". 
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وسأل خليل: "مَن قال أن فرنجية لن ينال أي صوت من الكتلتين المسيحيتين؟.. بالتأكيد حضور التيار الوطني الحر في أي جلسة مفترضة لانتخاب فرنجية يعطي قدرة أكبر على التمثيل".
 
وتابع قائلاً: "بكّير كتير" لإعلان إستحالة وصول فرنجية، فالمعركة ما زالت في بدايتها وتمسّك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بترشيح النائب ميشال معوّض لا يمنع أن يعطي رأيه في ترشيحات أخرى عندما يتم الاعلان عنها، مضيفاً أن "عدم إعلان فرنجية ترشيحه قبل جمع الأكثرية يدلّ على جديته". 
 
وأشار خليل إلى أن "طرح إعادة النظر بالتركيبة السياسية يحتاج الى إعادة نظر جوهرية من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ونرفض أي حديث يمسّ باتفاق الطائف والميثاق الوطني والدستور". 
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