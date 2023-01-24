خلال اجتماع باسيل - "حزب الله".. هذا ما قيلَ عن فرنجية

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الثلاثاء، أنّ الإجتماع الذي عقد بين وفد "حزب الله" ورئيس "التيار الوطني الحر"، أمس الإثنين، في ميرنا الشالوحي، لم يصل إلى نتيجة، في حين أن "حزب الله" واجه كل اتهامات باسيل للحزب بالأحداث والبراهين.

Advertisement

وأضافت "الجديد": "خلال الإجتماع، سأل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل باسيل عن النقاط التي أخلّ فيها حزب الله موضوع الشراكة منذ تفاهم مار مخايل".

وتابعت: "من جهته، قال باسيل إنه كان ينتظر من وفد حزب الله إبلاغه بعدم مشاركة وزيري الحزب في جلسات الحكومة، إلا أنّ الأخير كان حاسماً في المشاركة. أما في ما خصّ الملف الرئاسي، فإن باسيل بقي على أولوياته ورفض ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، وقد طلب من حزب الله البحث باسمٍ آخر. عندها، سأل الخليل باسيل عن اسم يرشحه، فتبيّن أنّ الأخير ليس لديه مرشح وهو يريدُ مشروعاً وليس شخصاً".

من جهتها، قالت مصادر الثنائي الشيعي لقناة الـ"MTV" أنّ "لقاء باسيل - حزب الله ليس ربط نزاعٍ بل مُصارحة وللبحث صلة"، مشيرة إلى أنّ "الأمور لم تُحسم"، وقالت: "باسيل غير مرشح حتى الآن وهو يعلم مع الحزب أنه لا فرصة له".