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لبنان

حريق أعشاب في قب الياس

Lebanon 24
24-01-2023 | 16:00
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أخمد عناصر من الدفاع المدني مساء اليوم، حريقاً شب في عليق واشجار في قب الياس-البقاع.
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