خطوة جديدة من القاضي طارق البيطار.. ما هي؟

ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ المحقق العدليّ بملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أرسل أسماء القضاة المُدّعى عليهم إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.

ووفقاً للقناة، فإنه من المُنتظر أن يحُيل عبود قائمة الأسماء إلى المرجعية المُختصة.