Advertisement

لبنان

خطوة جديدة من القاضي طارق البيطار.. ما هي؟

Lebanon 24
24-01-2023 | 16:46
A-
A+
Doc-P-1031901-638102010413116902.jpg
Doc-P-1031901-638102010413116902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ المحقق العدليّ بملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أرسل أسماء القضاة المُدّعى عليهم إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
 
ووفقاً للقناة، فإنه من المُنتظر أن يحُيل عبود قائمة الأسماء إلى المرجعية المُختصة.
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. هل تغيّر سعر "صيرفة"؟
lebanon 24
25/01/2023 01:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الأولى من نوعها في لبنان.. نجاح عملية فصل توأم سيامي
lebanon 24
25/01/2023 01:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": لا صحة لما يتم تداوله عن قطع الطريق بالإطارات المشتعلة أمام دارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الميناء علماً أنه لم يحصل أيّ تحرك في مدينة الميناء بكاملها
lebanon 24
25/01/2023 01:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عقوبات أميركيّة تستهدف خبيراً ماليّاً لبنانيّاً وشركته... من هو؟
lebanon 24
25/01/2023 01:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24

طارق البيطار

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:38 | 2023-01-24
17:00 | 2023-01-24
16:55 | 2023-01-24
16:55 | 2023-01-24
16:14 | 2023-01-24
16:00 | 2023-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website