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لبنان

هل يتوقف توزيع الغاز غداً؟

Lebanon 24
24-01-2023 | 16:55
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أعلنت نقابة موزعي قوارير الغاز بالجملة والمفرق ومستلزماتها في لبنان التوقف عن توزيع القوارير، إبتداءً من الغد، وذلك بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار، وفقاً لقناة الـ"lbci".
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