هل يتوقف توزيع الغاز غداً؟

أعلنت نقابة موزعي قوارير الغاز بالجملة والمفرق ومستلزماتها في لبنان التوقف عن توزيع القوارير، إبتداءً من الغد، وذلك بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار، وفقاً لقناة الـ"lbci".

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