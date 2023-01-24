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لبنان

مخاوف اقتصادية

Lebanon 24
24-01-2023 | 17:00
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برزت، بعد الأزمات النقدية في العراق، مخاوف من إحكام الخزانة الأميركية ومؤسساتها المالية الرقابة على التحويلات المالية SWIFT الى لبنان وسوريا وغيرها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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