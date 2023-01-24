14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وليد جنبلاط "دقّ باب" حزب الله ليسمع سمير جعجع أولاً
Lebanon 24
24-01-2023
|
22:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد علوش في" الديار": يعود رئيس «الإشتراكي» وليد جنبلاط إلى طرح التسوية، من خلال الحديث عن طلبه التراجع خطوة إلى الوراء رئاسياً، أي تتنازل مختلف الجهات عن سقفها العالي من أجل البحث في إمكان التوافق على مرشح رئاسي، وهو ما يبرر كل الحديث السابق عن أن جنبلاط في الأصل لم يكن متحمساً لترشيح رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض، إلا من منطلق أنه لا يملك القدرة على الفوز في هذا السباق.
Advertisement
من حيث المبدأ، كان رئيس «الاشتراكي» قد مهد لتراجعه من خلال الموقف الذي أعلن عنه «اللقاء الديموقراطي»، خلال جلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس الفائت، حيث لوح بإمكان مقاطعته الجلسات في حال استمرار الأمور على ما هي عليه، لكن في المقابل تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول ما إذا كان هذا المسار منسقا مع حلفائه في قوى الرابع عشر من آذار سابقاً، بعد أن كان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قد تحدث عن أن العلاقة بين الجانبين هي على القطعة، من دون تجاهل أن النائب وائل أبو فاعور كان يزور السعودية في الأسبوع الماضي، وحزبه من أكثر الأطراف تواصلاً مع المملكة.
بحسب مصادر متابعة فإن خطوة جنبلاط باتجاه حزب الله تأتي دون تنسيق مع «14 آذار» لا بل يمكن وصفها بأنها خطوة موجهة الى رئيس حزب القوات سمير جعجع بشكل أساسي كردّ مباشر على دعوات «تغيير التركيبة»، لكنها في الوقت نفسه ليست بعيدة عن المملكة العربية السعودية، التي من جهة تعترض بشدة على طروحات تعديل النظام، وهي المدافعة الأولى عن نظام الطائف، والرافضة لفكرة أي تعديل، حتى ولو كان على شاكلة اتفاق الدوحة، الذي تعتبره المملكة «ضربة» أساسية لنظام الطائف، ومن جهة ثانية فهي لا تُبدي اهتماماً باسم الرئيس بل بسياسته وسياسة الحكومة ما بعد التسوية، ولا تمانع التوافق الداخلي على إسم يلتزم بسياسة واضحة تجاه السعودية والدول الخليجية، تجعل طبيعة العلاقات بين البلدين واضحة لا لبس فيها.
لن تفضي حركة جنبلاط الى نتيجة، تقول المصادر، مشيرة الى أننا ندور في حلقة مفرغة، ففي الوقت الذي يأمل فيه جنبلاط إقناع حزب الله بالتخلي عن دعم سليمان فرنجية، ولو غير المعلن، قرأ حزب الله خطوة جنبلاط على أنها خطوة إيجابية تُعطي أملاً بإمكان إقناعه بدعم فرنجية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سارّ عن الكهرباء... هذا ما سيجري صباح الغدّ
Lebanon 24
خبر سارّ عن الكهرباء... هذا ما سيجري صباح الغدّ
07:50 | 2023-01-24
24/01/2023 07:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. هل تغيّر سعر "صيرفة"؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. هل تغيّر سعر "صيرفة"؟
13:26 | 2023-01-24
24/01/2023 01:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التحركات عادت.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات عادت.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
11:24 | 2023-01-24
24/01/2023 11:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"صيرفة" تتهاوى أمام دولار السوق الموازية.. والعين على مصرف لبنان
Lebanon 24
"صيرفة" تتهاوى أمام دولار السوق الموازية.. والعين على مصرف لبنان
04:30 | 2023-01-24
24/01/2023 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة تُفاجئ سوق الدولار.. ماذا فعل الصّرافون قبل ساعات؟
Lebanon 24
أزمة تُفاجئ سوق الدولار.. ماذا فعل الصّرافون قبل ساعات؟
14:19 | 2023-01-24
24/01/2023 02:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:05 | 2023-01-24
مواجهة قضائية ضارية و"المحقق الرديف" على نار حامية!
22:10 | 2023-01-24
اجتماعات حكومية لمعالجة إضراب التعليم الرسمي والدولار ينذر بحريق الاسعار
22:10 | 2023-01-24
حلحلة مؤقّتة لأزمة المستشفيات: مصرف لبنان يوافق على 130 مليار ليرة
00:33 | 2023-01-25
بشكل مؤقت... بعض المحطات تقفل أبوابها
22:51 | 2023-01-24
التطورات الأخيرة "ليست صدفة"... واللعبة مفتوحة على كلّ الإحتمالات
22:43 | 2023-01-24
رئاسة لبنان وابتسامة لافروف: إتّفقوا وأبلغونا!
فيديو
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
25/01/2023 07:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
25/01/2023 07:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
25/01/2023 07:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact