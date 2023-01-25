لقاء "جنبلاط-باسيل"... هل تم فعلاً؟!

إنتشر خلال اليومين الأخيرين خبر يشير الى ان رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط التقى رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل في منزل ابنة جنبلاط داليا، زوجة نجل رئيس مجلس ادارة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال"، بيار الضاهر.

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في هذا الاطار، أكد مرجع موثوق لـ"لبنان 24" ان "اي لقاء لم يتم ، لا في منزل جوي وداليا الضاهر ، ولا في اي مكان آخر، لكن العمل جارٍ لترتيب لقاءٍ بين الطرفين يأتي من ضمن سياسة الحوار والتواصل التي ينتهجها جنبلاط في تعاطيه مع الملف الرئاسي.

وأضاف المرجع "عند الاتفاق على اللقاء بين الطرفين، سيكون اللقاء علنيا وبحضور أهل الاعلام والصحافة".