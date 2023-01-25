في الجنوب... "طوابير" الخبز الى الواجهة من جديد

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توقف عدد من الأفران في الجنوب عن تسليم كميات الخبز للموزعين المعتمدين لديهم، ما تسبّب بتجمهر المواطنين امام الافران ووقوفهم في "طوابير" بهدف الحصول على ربطة الخبز.

Advertisement