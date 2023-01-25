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لبنان

في الجنوب... "طوابير" الخبز الى الواجهة من جديد

Lebanon 24
25-01-2023 | 01:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توقف عدد من الأفران في الجنوب عن تسليم كميات الخبز للموزعين المعتمدين لديهم، ما تسبّب بتجمهر المواطنين امام الافران ووقوفهم في "طوابير" بهدف الحصول على ربطة الخبز. 
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