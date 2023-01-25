Advertisement

لبنان

احتجاجات شعبية في بعض المناطق وقطع للطرقات (صور)

Lebanon 24
25-01-2023 | 04:25
A-
A+
Doc-P-1031989-638102363351684889.jpg
Doc-P-1031989-638102363351684889.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد بعض الطرقات اللبنانية تحركات احتجاجية متفرقة إعتراضاً على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار، الذي يحلق عالياً متجاوزاً للمرة الأولى في تاريخ البلاد عتبة الـ 50 ألف ليرة لبنانية.
Advertisement

وقطع عدد من سائقي الفانات طريق عام بعلبك قرب محطة الجبلي من جهة واحدة إحتجاجًا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الاوضاع.

وفي السياق، قطع محتجون طريق العبدة، مستديرة العبدة عكار.
 
ووفقا لمندوبة "لبنان 24"، قام مجموعة من المحتجين بقطع طريق بعلبك - دورس عند دوار الجبلي المؤدي الى مدينة بعلبك وقرى البقاع الشمالي حتى الهرمل، وعمد المحتجون الى ركن سياراتهم على الطريق الدولية بقصد قطعها ومنع حركة السيارات.
 
 
و أفاد "التحكم المروري" أنه تم منذ قليل قطع السير أمام مصرف لبنان في شارع الحمرا. 
 
 
كما تم قطع طريق المساكن الشعبية خط صور - البرج الشمالي - بنت جبيل بالإطارات والحاويات.
 
 
 
 
كما أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قطع الطريق قرب "مستشفى الرسول الاعظم" من قبل بعض المحتجين. 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:19 | 2023-01-25
07:00 | 2023-01-25
09:53 | 2023-01-25
09:46 | 2023-01-25
09:45 | 2023-01-25
09:40 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website