احتجاجات شعبية في بعض المناطق وقطع للطرقات (صور)

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وقطع عدد من سائقي الفانات طريق عام بعلبك قرب محطة الجبلي من جهة واحدة إحتجاجًا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الاوضاع.



وفي السياق، قطع محتجون طريق العبدة، مستديرة العبدة عكار. تشهد بعض الطرقات اللبنانية تحركات احتجاجية متفرقة إعتراضاً على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار، الذي يحلق عالياً متجاوزاً للمرة الأولى في تاريخ البلاد عتبة الـ 50 ألف ليرة لبنانية.وقطع عدد من سائقي الفانات طريق عام بعلبك قرب محطة الجبلي من جهة واحدة إحتجاجًا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الاوضاع.وفي السياق، قطع محتجون طريق العبدة، مستديرة العبدة عكار.

ووفقا لمندوبة "لبنان 24"، قام مجموعة من المحتجين بقطع طريق بعلبك - دورس عند دوار الجبلي المؤدي الى مدينة بعلبك وقرى البقاع الشمالي حتى الهرمل، وعمد المحتجون الى ركن سياراتهم على الطريق الدولية بقصد قطعها ومنع حركة السيارات.

و أفاد "التحكم المروري" أنه تم منذ قليل قطع السير أمام مصرف لبنان في شارع الحمرا.

كما تم قطع طريق المساكن الشعبية خط صور - البرج الشمالي - بنت جبيل بالإطارات والحاويات.

كما أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قطع الطريق قرب "مستشفى الرسول الاعظم" من قبل بعض المحتجين.