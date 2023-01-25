الاهالي يصرخون.. "الزودة آتية"

رفع عدد من الأهالي الصوت، في وجه المدارس الخاصة، عقب الحديث الذي عاد الى الكواليس عن ارتفاع جديد في الاقساط اعتباراً من الشهر المقبل.

وبحسب المعلومات فان المدارس الخاصة، وبعد اجراء الميزانية السنوية، قررت رفع اقساطها بالليرة اللبنانية او بالدولار الاميركي، ما أثار امتعاضاً كبيراً لدى الأهالي الذين اعتبروا ان الزيادة الكبيرة التي أقرت، ليسوا قادرين على تأمينها.

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