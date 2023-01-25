بيان للخارجية بشأن إغلاق معبر "لاشين" في ناغورني كارابخ

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:اطلعت وزارة الخارجية والمغتربين على التطورات الأخيرة المتعلقة بمعبر لاشين في ناغورني كاراباخ وذلك من خلال لقاءين منفصلين عقدهما معالي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع كل من سفيري أرمينيا وأذربيجان.تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن أسفها الشديد لإغلاق معبر لاشين في ناغورني كاراباخ وما يسببه ذلك من ضغط على الأوضاع المعيشية والإنسانية للسكان وتعطيل الحركة التجارية.وإذ تؤكد الوزارة على أهمية توفير الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات الثنائية بين أرمينيا وأذربيجان، تدعو الجانبين إلى الاستمرار في ضمان انسيابية الحركة على معبر لاشين في ناغورني كاراباخ باعتباره ضرورة حيوية للسكان، ولما لذلك من أثر إيجابي على عملية السلام بين البلدين.كما تعيد الوزارة التأكيد على موقفها المبدئي في الدعوة لاعتماد الحوار وسيلة لحل الخلافات بعيداً عن استخدام المدنيين، أو حقّهم في وصول المساعدات الإنسانية، وسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية.