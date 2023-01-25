جدول أسعار المحروقات الرسمي لم يصدر بعد.. هذا ما قالته "الطاقة"

تداول عدد من المواقع الإخبارية خبر ارتفاع أسعار المحروقات وتخطي صفيحة البنزين المليون ليرة.

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وأفادت معلومات للـLBCI بأن "وزارة الطاقة أكدت عدم صدور جدول أسعار المحروقات حتى الآن والأسعار التي يتم التداول بها ليست رسمية"، موضحة أن وزير الطاقة لم يوقع جدول تركيب أسعار المحروقات بعد وأن الجدول سيصدر بعد قليل.من جهته، قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في تسجيل صوتي إن الجدول الصحيح لم يصدر بعد، وإن التسعيرة التي لم يتم تداولها غير صحيحة.وكانت الأخبار المتداولة قد أفادت بأن أسعار المحروقات باتت على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1050000 ليرةالبنزين 98 أوكتان: 1078000 ليرةالمازوت: 1025000 ليرةالغاز: 655000 ليرة