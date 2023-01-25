"المجرم واحد"... الأسمر: الله من أمثاله براء



غرد النائب سعيد الاسمر عبر حسابه على "تويتر": "في اغتيال الأحرار وعزل الوطن وابتلاع الدولة، المجرم واحد، يتنطح بأمر الله، والله من أمثاله براء. وسام عيد".

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