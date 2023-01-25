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لبنان

"المجرم واحد"... الأسمر: الله من أمثاله براء

Lebanon 24
25-01-2023 | 03:35
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غرد النائب سعيد الاسمر عبر حسابه على "تويتر": "في اغتيال الأحرار وعزل الوطن وابتلاع الدولة، المجرم واحد، يتنطح بأمر الله، والله من أمثاله براء. وسام عيد".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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