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لبنان

"الادارة والعدل" تابعت درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري

Lebanon 24
25-01-2023 | 03:42
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 عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري، جلسة أمس، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النائبين اسامة سعد وحليمة القعقور.
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كما حضر الجلسة ندين رزق عن وزارة العدل، القاضي سميح مداح عن مجلس شورى الدولة، وعن نادي قضاة لبنان الرئيس القاضي فيصل مكي القاضي دورا الخازن والقاضي محمد فواز، وعن نقابة محامي الشمال المحامي مروان ضاهر.

بدأت اللجنة بدرس المواد المتعلقة بتنظيم المحاكم واختصاصاتها، واستمعت لهذه الغاية الى آراء الجهات المعنية من وزارة العدل الى مجلس شورى الدولة، كما الى راي نقابة المحامين. وقد تركز النقاش حول تكوين المحاكم إدارية في المحافظات واختصاصاتها، وقد اخذت مسالة وجود قضاة منفردين حيزاً واسعاً من النقاش نظراً الى الوضع الحالي وعدد القضاة العاملين، وذهب الراي الغالب في اللجنة الى ضرورة درس هذه المسالة بعمق. 

كما تناول النقاش كيفية تشكيل المحاكم في المحافظات واختصاصاتها المكانية ودور رئيس كل محكمة بالإضافة الى الانتدابات القضائية عند الضرورة لها. بالإضافة الى دور مجلس الشورى لجهة الاستئناف والتمييز.

ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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