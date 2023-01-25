في احدى البلدات الجنوبية... عصابة تروّج لكميات كبيرة من "الدولارات" المزورة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكن مخابرات الجيش في النبطية من توقيف عصابة مؤلفة من شخصين يعملان على الترويج لكميات كبيرة من الدولارات المزورة وذلك في بلدة القصيبة الجنوبية .

Advertisement