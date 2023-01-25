الهيئة الادارية للقاء الارثوذكسي: احراق "القرآن الكريم" يشكل تعديا على الانسانية وحرية المعتقد

عقدت الهيئة الادارية للقاء الارثوذكسي اجتماعها الدوري وتوقفت عند ظاهرتين خطيرتين علت وتيرتهما في بداية هذه السنة:

أولا: إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد وتمزيق وإحراق صفحات من المصحف الشريف في هولندا كما احراق كاهن وهو حي في نيجريا منحى اجرامي يتكرر في العالم، ويشكل تعديا مستنكرا على الانسانية وحرية المعتقد الديني التي تكفلها الشرائع والمواثيق الدولية. وفي هذا السياق نسأل: لمصلحة من زعزعة المجتمعات وقيمها وتجنيدها على الكراهية والبغض ومن يريد حفر متاريس التطرف ونشر بذور الفتنة بين المسيحيين والمسلمين؟

Advertisement

ثانيا: تحت سقف الحفاظ على حرية الإعلام المسؤول والتعبير المهني يدين اللقاء الأرثوذكسي ما نشر مؤخرا من رسوم كاريكاتورية مهينة في صحيفة شارلي ايبدو الفرنسية، كما يستنكر اللقاء الإعتداء على محطتي الجديد والمؤسسة اللبنانية للإرسال رافضا سياسة كم الأفواه بواسطة العنف والترهيب.