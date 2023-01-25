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لبنان

ابتداء من مساء اليوم... تعديل سيطال التغذية الكهربائية

Lebanon 24
25-01-2023 | 04:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان بواخر المازوت تبدأ إفراغ حمولتها في معملي "الزهراني" و"دير عمار" عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء، لتبدأ عملية تغذية المناطق بالتيار الكهربائي مساء اليوم. 
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