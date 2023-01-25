ابتداء من مساء اليوم... تعديل سيطال التغذية الكهربائية

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان بواخر المازوت تبدأ إفراغ حمولتها في معملي "الزهراني" و"دير عمار" عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء، لتبدأ عملية تغذية المناطق بالتيار الكهربائي مساء اليوم.

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