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لبنان

تيمور جنبلاط استقبل وفداً من نقابة الاطباء

Lebanon 24
25-01-2023 | 04:48
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استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو، وفدًا من نقابة الأطباء ضم كل من النقيب يوسف بخاش، والأطباء الأعضاء حبيب حزقيال، سعد أبو همين، تغريد الحاج علي، غنوى دقدوقي، بحضور النائبين بلال عبدالله ووائل ابو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب ومسؤول قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين الدكتور زاهر عمر، حيث جرى عرض لأوضاع قطاع الأطباء في لبنان.
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وناقش المجتمعون المسائل المرتبطة بالأطباء وحمايتهم لا سيما بعد الاعتداءات المتكررة مؤخراً، اضافة الى أتعاب الأطباء وضرورة الحفاظ عليها.

وفيما تم التطرق الى الوضع الصحي بشكل عام، جرى البحث في أهمية انشاء نيابة عامة صحية وفقاً لاقتراح القانون المقدَّم من اللقاء الديمقراطي، وامكانية تعديل النظام الانتخابي لنقابة الأطباء.
 


كما استقبل النائب جنبلاط المستشار في دار الفتوى، رئيس المركز الاسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط، بحضور النائب فيصل الصايغ وحرب، وجرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات.
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