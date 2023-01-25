مراقبو الامم المتحدة يقومون بجولة تفقدية للخط الازرق (صورة)

يقوم فريق من مراقبي الامم المتحدة "الاندوف" بجولة تفقدية للخط الازرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان مستقلا مروحية تابعة لقوات اليونيفيل والتي تنفذ في هذا الوقت طلعات استكشافية على علو منخفض فوق الخط الازرق انطلاقا من محور العديسة الغجر والعباسة وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ مقابل بلدة شبعا.

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