عمال غب الطلب في دائرة مياه مرجعيون: وقف الضخ نهائيا حتى تحقيق المطالب

أشار عمال غب الطلب في دائرة مياه مرجعيون الى انه "بعد الاجتماع اليوم بين العمال وبسبب الاجحاف الكبير بحقوقنا والطلب المتكرر من الجهات المعنية بتصحيح الرواتب وعدم الاكتراث، تقرر وقف العمل فورا في جميع البلدات والطلب من عمال المحطات وقف الضخ نهائيا الى حين تسوية اوضاع الموظفين بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية و تبليغ من يعنيه بالقرارات المذكورة". (الوكالة الوطنية)

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