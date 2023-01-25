المكاري استقبل الامين العام لمجلس كنائس الشرق الاوسط وعرض الاوضاع مع أحمد الحريري



Advertisement استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه اليوم، الامين العام لمجلس كنائس الشرق الاوسط والمسؤول عن سينودس الكنيسة الكاثوليكية الاب خليل علوان، ومدير اذاعة وتلفزيون "صوت المحبة" الاب شربل جعجع.



اثر اللقاء، قال الاب علوان: "وضعنا الوزير المكاري في اجواء التحضيرات للجمعية السينوديسية التي سوف تعقد في لبنان بين 12 و 18 شباط المقبل والتي يشترك في اعمالها مجموعة من الممثلين عن الكنائس الكاثوليكية السبعة الموجودة في الشرق الاوسط والوفود التي ستأتي من البلدان العربية ودول الخليج، للمشاركة في هذا المؤتمر الذي سوف يبحث في الشؤون الكنسية ومستقبل الكنيسة الكاثوليكية في الشرق الاوسط". اثر اللقاء، قال الاب علوان: "وضعنا الوزير المكاري في اجواء التحضيرات للجمعية السينوديسية التي سوف تعقد في لبنان بين 12 و 18 شباط المقبل والتي يشترك في اعمالها مجموعة من الممثلين عن الكنائس الكاثوليكية السبعة الموجودة في الشرق الاوسط والوفود التي ستأتي من البلدان العربية ودول الخليج، للمشاركة في هذا المؤتمر الذي سوف يبحث في الشؤون الكنسية ومستقبل الكنيسة الكاثوليكية في الشرق الاوسط".

واستقبل المكاري في مكتبه، الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد.