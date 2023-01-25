بوشكيان بحث مع سفير سلطنة عمان العلاقات الثنائية

استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في مكتبه بالوزارة، سفير سلطنة عمان في لبنان احمد بن محمد السعيدي، وعرضا العلاقات الثنائية بين لبنان والسلطنة. (الوكالة الوطنية)

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