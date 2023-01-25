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لبنان

بوشكيان بحث مع سفير سلطنة عمان العلاقات الثنائية

Lebanon 24
25-01-2023 | 05:55
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 استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في مكتبه بالوزارة، سفير سلطنة عمان في لبنان احمد بن محمد السعيدي، وعرضا العلاقات الثنائية بين لبنان والسلطنة. (الوكالة الوطنية)
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