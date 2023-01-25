يذبحون الأغنام ويوزعونها من دون أي تقيّد بالشروط الصحية.. وأمن الدولة توقفهم! (صور)

قامت دوريّة من أمن الدّولة - جبل لبنان، بتوقيف ثلاثة سوريّين (ر. ق.) و (م. ق.) و ( أ. ق.) بعد تخزينهم للّحوم وبيعها من دون أيّ تقيّد بالشروط الصحيّة.





وفي التفاصيل، قام ثلاثة سوريين بتحويل منزلهم إلى ملحمة، حيث كانوا يقومون بذبح الأغنام التي يشترونها ومن ثمّ تقطيعها، ثم بيعونها عبر خدمة التوصيل إلى المنازل، بأسعارٍ أقلّ بكثيرٍ من سعر السّوق، و من دون تأمينٍ وتطبيقٍ للشّروط الصحيّة في التخزين كما في التوزيع.

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