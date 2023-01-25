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لبنان

"معرض رشيد كرامي الدولي" على لائحة التراث العالمي للاونيسكو.. ميقاتي: نأمل ان يحظى بالاهتمام الدولي

Lebanon 24
25-01-2023 | 06:20
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صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:

تبلغنا للتو من رئيسة بعثة لبنان الدائمة لدى الاونيسكو السيدة سحر بعاصيري أن لجنة التراث العالمي المنعقدة في دورتها الاستثنائية اليوم اتخذت قرارا بإدراج "معرض رشيد كرامي الدولي" في طرابلس على لائحة التراث العالمي، وكذلك على لائحة التراث المهدد بالخطر،نظرا الى وضعه المتراجع.
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ما تحقق هو انجاز نوعي  للبنان ولجميع اللبنانيين، وبالدرجة الاولى لمدينة طرابلس التي نفخر بوجود هذه التحفة المعمارية على ارضها. كما أن القرار هو اعتراف بأن المعرض الذي صممه المهندس العالمي البرازيلي الاصل اوسكار نيماير في الستينيات من القرن الماضي وانتهى تشييده مع اندلاع الحرب عام 1975، يعتبر تحفة معمارية فريدة في عالمنا العربي بحداثة تصميمه وجمال منشآته. وقد أراد لبنان يومذاك ان يكون تعبيرا عن أهمية التنمية المتوازنة ورسالة حداثة وانفتاح على العالم.
في هذا الإطار نشكر الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة الأعضاء في لجنة التراث العالمي التي دعمت ملف لبنان لتسجيل هذا الموقع الفريد في منطقتنا. وكذلك نشكر الاونيسكو ومركز التراث العالمي ولجنة التقييم التي درست الملف واوصت بإدراجه.
إننا، اذ نضيف اليوم موقعا سادسا الى المواقع اللبنانية المسجلة في التراث العالمي للاونيسكو، فإننا نأمل ان يحظى معرض رشيد كرامي نتيجة هذا الادراج بالاهتمام الدولي الذي يستحقه وباستمرار رعاية الاونيسكو ودعمها، بما يساهم في ترميمه والحفاظ عليه واعادته الى رونقه ليستعيد دوره المنشود في طرابلس ولبنان.
في هذه المناسبة فانني انوه بالجهد الذي بذله معالي وزير الثقافة محمد وسام مرتضى في متابعة هذا الملف منذ بدء العمل به. كما اشكر رئيسة بعثة لبنان لدى الاونيسكو وانوه بحرصها الشخصي ومتابعتها لاتمام هذا الملف".
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