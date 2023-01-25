روابط التعليم الرسمي: لم نعد قادرين على الإستمرار ولكن لن نركع

رأى رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي حسين جواد أن "الواقع الإقتصادي الذي نعيشه من سيء إلى أسوأ، وقد وصلنا إلى الأسوأ فتدني الأحوال المعيشية وفقدان القدرة على العيش الكريم قض مضاجعنا وجعل جل تفكيرنا في تأمين لقمة عيش أطفالنا"، مضيفاً: "وكلما تأملنا الفرج زادت الأزمة تأزما وعُدنا ننحدر إلى قاع الفقر والعوز".

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وقال في مؤتمر صحافي للرابطة: "إننا معشر الأساتذة والمعلمين نصرخ بالصوت العالي، لم نعد قادرين على الإستمرار ولكننا لن نركع. فبين إرتفاع الأسعار وجنون الدولار بتنا في أدنى درجات الفقر ولن نركع".



واضاف: "لسنا هواة إضراب ولا تعطيل ولكننا أصبحنا عاجزين كل العجز عن الوصول الى مدارسنا وعن تأمين لقمة عيش أطفالنا، هذا وضعنا كمعلمين وأساتذة في الملاك ونحن نقبض في آخر الشهر "رويتبات هزيلة".





وتابع: "من هنا نعلن ونكرر مطالبنا التي أصبح يعرفها القاصي والداني ونؤكد:



أولا: دعوة المسؤولين إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأوضاع المعيشية والإقتصادية كافة.



ثانيا : تدعو روابط التعليم الرسمي دوله رئيس مجلس الوزراء الذي وعد "وعد شرف" الى الاسراع في عقد جلسه مخصصه لمناقشه الوضع التربوي واظهار حرصه على التعليم الرسمي من خلال انصاف الاساتذه والمعلمين. واضاف: "لسنا هواة إضراب ولا تعطيل ولكننا أصبحنا عاجزين كل العجز عن الوصول الى مدارسنا وعن تأمين لقمة عيش أطفالنا، هذا وضعنا كمعلمين وأساتذة في الملاك ونحن نقبض في آخر الشهر "رويتبات هزيلة".وتابع: "من هنا نعلن ونكرر مطالبنا التي أصبح يعرفها القاصي والداني ونؤكد:أولا: دعوة المسؤولين إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأوضاع المعيشية والإقتصادية كافة.ثانيا : تدعو روابط التعليم الرسمي دوله رئيس مجلس الوزراء الذي وعد "وعد شرف" الى الاسراع في عقد جلسه مخصصه لمناقشه الوضع التربوي واظهار حرصه على التعليم الرسمي من خلال انصاف الاساتذه والمعلمين.





1 - اعتماد سعر صيرفة للرواتب وملحقاتها خاص بهم يوازي سعر الدولار الجمركي 15 الف ليرة للملاك والمتعاقدين .



2 - إقرار بدل النقل ستة ليترات من البنزين عن أيام الحضور.



3 - تأمين الاستشفاء من خلال تعاونية موظفي الدولة بما يوازي الكلفة الحقيقية وإجراء التأمين الصحي بحيث يستفيد الأستاذ من الاستشفاء من دون أن يدفع من جيبه.



4 - دفع مستحقات المتعاقدين والمستعان فيهم شهريا كي لا تفقد قيمتها بسبب غلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار.



5 - إقرار العقد الكامل للمتعاقدين واعطائهم بدل النقل عن العام الحالي والعام المنصرم.



6 - مطالبة الدولة اللبنانية بدعم صناديق المعاهد والمدارس الفنية في التعليم المهني أسوة بالمدارس والثانويات الرسمية.



7 - مطالبة الدول المانحة بتسديد مستحقات المعلمين في دوام بعد الظهر عن العام الماضي والتي أصبحت هزيلة بعد أن فقدت قيمتها.



8 - مطالبة الدول المانحة تسديد المتوجب عليها لصالح صناديق المدارس في دوام بعد الظهر عن العامين الدراسيين الماضيين". ثالثا : حل مشكلة الأساتذة والمعلمين بمسمياتهم كافة من خلال معالجة مطالبهم المعلنة وهي:1 - اعتماد سعر صيرفة للرواتب وملحقاتها خاص بهم يوازي سعر الدولار الجمركي 15 الف ليرة للملاك والمتعاقدين .2 - إقرار بدل النقل ستة ليترات من البنزين عن أيام الحضور.3 - تأمين الاستشفاء من خلال تعاونية موظفي الدولة بما يوازي الكلفة الحقيقية وإجراء التأمين الصحي بحيث يستفيد الأستاذ من الاستشفاء من دون أن يدفع من جيبه.4 - دفع مستحقات المتعاقدين والمستعان فيهم شهريا كي لا تفقد قيمتها بسبب غلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار.5 - إقرار العقد الكامل للمتعاقدين واعطائهم بدل النقل عن العام الحالي والعام المنصرم.6 - مطالبة الدولة اللبنانية بدعم صناديق المعاهد والمدارس الفنية في التعليم المهني أسوة بالمدارس والثانويات الرسمية.7 - مطالبة الدول المانحة بتسديد مستحقات المعلمين في دوام بعد الظهر عن العام الماضي والتي أصبحت هزيلة بعد أن فقدت قيمتها.8 - مطالبة الدول المانحة تسديد المتوجب عليها لصالح صناديق المدارس في دوام بعد الظهر عن العامين الدراسيين الماضيين".

وختاما، أعلن جواد "استمرار الروابط في الإعتصامات المتنقله بين المناطق"، داعياً المندوبين كافه إلى التصويت على تمديد الاضراب في الأسبوع المقبل، ما لم يتم تحقيق المطالب".

كما دعا الى التظاهر من أمام تمثال الرئيس بشاره الخوري إلى ساحه الرئيس رياض الصلح تزامنا مع انعقاد مجلس الوزراء. (الوكالة الوطنية)