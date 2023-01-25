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لبنان

اللقاء الديمقراطي يدعو لإجراء الانتخابات البلدية

Lebanon 24
25-01-2023 | 07:40
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أكدت كتلة اللقاء الديمقراطي موقفها حول ضرورة اجراء استحقاق الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري.

وعبّر أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن عن هذا الموقف، في جلسة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، التي بحثت موضوع الانتخابات البلدية بحضور وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ووزير المالية يوسف خليل، مشدداً على اجرائها التزاماً بالاستحقاقات الدستورية، ولتحفيز الانماء خصوصاً في ظل عدم قدرة الوزارات على تحقيق الانماء المطلوب نتيجة الأزمات التي تمر فيها البلاد.
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