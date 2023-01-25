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لبنان

وفد من تكتل "الجمهورية القوية" زار سفير قطر.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
25-01-2023 | 07:51
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بحث وفد من تكتل "الجمهورية القوية "مع سفير دولة قطر في لبنان إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي في مقر السفارة في بئرحسن، في آخر التطورات السياسيّة والإقتصاديّة في لبنان، فضلاً عن ملف التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت.
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وضم الوفد النائبين غسان حاصباني وجورج عقيص ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعضو الجهاز د. شربل العلم.
 
 
ووضع الوفد، السهلاوي في "أجواء الضغوطات والتدخلات الحاصلة لعرقلة التحقيق ولا سيما التطورات القضائية التي شهدناها  في اليومين الاخيرين".

كما سلّمه نسخة من العريضة التي وجهها التكتل في وقت سابق، الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بهدف انشاء لجنة تقصي حقائق دولية بجريمة تفجير المرفأ والتي يسعى التكتل مع ذوي الضحايا والشهداء إلى إقرارها لدى المجلس المذكور، بغية احداث الخرق المطلوب والوصول الى الحقيقة والمحاسبة في هذه الجريمة. (الوكالة الوطنية)
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