تلف كمية من المخدرات المضبوطة في هذه المنطقة!

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أتلف مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في طرابلس بتاريخ 24-1-2023 كميّات من المخدّرات المضبوطة لديه، وذلك في مكبّ طرابلس للنفايات- الميناء، بناءً على إشارة القضاء المختص، وبحضور كلٍّ من: المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضي سرمد صيداوي، ورئيس قسم المباحث الجنائية العامة العقيد إيلي كلاس ومساعده العقيد نزيه قبرصلي، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي العقيد بشار الخطيب، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال المقدّم إبراهيم راشد، والرائد ياسر زيتون أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، ورئيس قلم النيابة العامة التمييزية الأستاذ ريمون قزحيا، وعدد من ضباط ورتباء المكتب.أمّا المخدّرات المضبوطة التي تمّ تلفها فهي على الشكل التالي:حوالي /864/ كلغ من "حشيشة الكيف"حوالي /740،700/ حبة كبتاغونحوالي /2،2/ كلغ. من مادة "الكوكايين"/553/ حبّة نوع MDMAحوالي /5/ كلغ من مادة "الماريجوانا"حوالي /13/ كلغ من "نبات الماريجوانا"حوالي /300/ غ. من مادة "الهيرويين"/1208/ حبّة نوع "أكستازي"/1145/ غ نوع باز كوكايين/95/ حبة نوع "بنزكسول"/3،235/ حبة نوع "ترامادول"/550/ غ من مادة "السالفيا"/96/ غ. من مادة "كريستال كوكايين".