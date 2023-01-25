Advertisement

لبنان

تلف كمية من المخدرات المضبوطة في هذه المنطقة!

Lebanon 24
25-01-2023 | 08:25
A-
A+
Doc-P-1032092-638102573040034895.jpg
Doc-P-1032092-638102573040034895.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أتلف مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في طرابلس بتاريخ 24-1-2023 كميّات من المخدّرات المضبوطة لديه، وذلك في مكبّ طرابلس للنفايات- الميناء، بناءً على إشارة القضاء المختص، وبحضور كلٍّ من: المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضي سرمد صيداوي، ورئيس قسم المباحث الجنائية العامة العقيد إيلي كلاس ومساعده العقيد نزيه قبرصلي، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي العقيد بشار الخطيب، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال المقدّم إبراهيم راشد، والرائد ياسر زيتون أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، ورئيس قلم النيابة العامة التمييزية الأستاذ ريمون قزحيا، وعدد من ضباط ورتباء المكتب.
Advertisement

أمّا المخدّرات المضبوطة التي تمّ تلفها فهي على الشكل التالي:

حوالي /864/ كلغ من "حشيشة الكيف"
حوالي /740،700/ حبة كبتاغون
حوالي /2،2/ كلغ. من مادة "الكوكايين"
/553/ حبّة نوع MDMA
حوالي /5/ كلغ من مادة "الماريجوانا"
حوالي /13/ كلغ من "نبات الماريجوانا"
حوالي /300/ غ. من مادة "الهيرويين"
/1208/ حبّة نوع "أكستازي"
/1145/ غ نوع باز كوكايين
/95/ حبة نوع "بنزكسول"
/3،235/ حبة نوع "ترامادول"
/550/ غ من مادة "السالفيا"
/96/ غ. من مادة "كريستال كوكايين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:58 | 2023-01-25
08:19 | 2023-01-25
10:14 | 2023-01-25
09:45 | 2023-01-25
07:00 | 2023-01-25
13:29 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website