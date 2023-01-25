الحلبي تسلم موافقة المانحين على الحوافز ودعا إلى عودة التدريس

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي أنه" بعد اجتماعات مطولة وعديدة مع الجهات المانحة وبعد التنسيق معها ، توافر لوزارة التربية بدل دعم الإنتاجية للمعلمين ولجميع العاملين في المدارس والثانويات الرسمية للتعليم العام مبلغ يصل إلى حدود التسعين دولار شهريا تبدأ من تاريخ العودة إلى الصفوف".

Advertisement

كما توافر بدل مقطوع عن المرحلة التي تم إنجازها عن فترة ما قبل عطلة رأس السنة ، قيمته مائة دولار أميركي، على أن يتم دفع ذلك استنادا إلى عملية التدقيق التي تشمل الحضور والإنتاجية".

ولفت الوزير الحلبي إلى أن" دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي اكد له ان جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء التي ستعقد قريبا ، سيتضمن بنودا تتصل بوزارة التربية وبأوضاع المعلمين والجامعة اللبنانية ".



كما دعا الوزيرالحلبي أفراد الهيئة التعليمية في دوامي قبل الظهر وبعد الظهر وجميع العاملين في الثانويات والمدارس الرسمية إلى "العودة إلى التعليم صباح غد الخميس في 26/1/2023 ، ومتابعة البرامج المقررة للعام الدراسي الحالي، حفاظا على المدرسة الرسمية، وحرصا على عدم ضياع عام دراسي على تلامذتنا".

وشدد على أن الاستمرار في إقفال المدارس سيمنع اليونيسف من تحويل الأموال بالدولار "الفريش" إلى صناديق المدارس ، مما سيحول دون دفع الإنتاجية ". ووعد بأن "مساعيه لن تتوقف مع الحكومة ومع المانحين لتأمين الأفضل للأسرة التربوية في لبنان" .





في إطار الشفافية، دعا الوزير الحلبي جميع المهتمين بالأوضاع المالية للوزارة إلى الإطلاع على الكشوفات المالية للحوافز وتغذية صناديق المدارس لجميع المستفيدين من الحوافز التي تم دفعها في العام الدراسي المنصرم ، بعدما حصلت الوزارة على موافقة الجهات المانحة على صحة التدقيق الذي أجرته شركة تدقيق مستقلة كلفتها الجهات نفسها ، وذلك عبر الضغط على الرابط الآتي :



https://www.mehe.gov.lb/ar/Activities/News/Details?ItemId=2354 (الوكالة الوطنية)