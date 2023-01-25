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لبنان

قائد الجيش بحث وقائد "اليونيفل" في علاقات التعاون

Lebanon 24
25-01-2023 | 09:07
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء Aroldo Lázaro على رأس وفد مرافق، وتناول البحث علاقات التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني. (الوكالة الوطنية)
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جوزف عون

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