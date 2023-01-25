غياث يزبك: اللهم إحمِ لبنان

غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:

"الزلزال الأكبر بعد انفجار ٤ آب حصل اليوم بتفجير العدالة نفسَها بالدولة والوطن وبضحايا مجزرة المرفأ الأحياء منهم والأموات .. إخراج الموقوفين ليس إحراجاً للقاضي بيطار بل إخراجٌ للدولة من منظومة العدالة الى استبداد الفوضى وتَسلُّط الأقوى .. لا تضعوا القوى الأمنية بين شاقوفَين، اللهم إحمِ لبنان."

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