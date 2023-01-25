غياث يزبك: اللهم إحمِ لبنان

الزلزال الأكبر بعد انفجار ٤ آب حصل اليوم بتفجير العدالة نفسها بالدولة، الوطن وبضحايا مجزرة المرفأ الأحياء منهم والأموات.إخراج الموقوفين ليس إحراجا للقاضي بيطار بل إخراجٌ للدولة من منظومة العدالة الى استبداد الفوضى وتسلط الأقوى.لا تضعوا القوى الأمنية بين شاقوفين، اللهم إحمِ لبنان
— Ghayath Yazbeck (@GhayathYazbeck) January 25, 2023
الزلزال الأكبر بعد انفجار ٤ آب حصل اليوم بتفجير العدالة نفسها بالدولة، الوطن وبضحايا مجزرة المرفأ الأحياء منهم والأموات.إخراج الموقوفين ليس إحراجا للقاضي بيطار بل إخراجٌ للدولة من منظومة العدالة الى استبداد الفوضى وتسلط الأقوى.لا تضعوا القوى الأمنية بين شاقوفين، اللهم إحمِ لبنان