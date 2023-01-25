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لبنان

الدولار يسجل ارقاما قياسية مرتفعة جديدة.. اليكم التسعيرة

Lebanon 24
25-01-2023 | 09:40
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر اليوم الأربعاء، تسعيرة تراوحت ما بين 56600 و56800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحا، تسعيرة ما بين 55500 و55600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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