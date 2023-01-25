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لبنان

لجنة الاقتصاد ناقشت خريطة طريق لوضع اسس التعاطي الاقتصادي

Lebanon 24
25-01-2023 | 09:36
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عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب فريد البتساني وحضور عدد من النواب.
كما حضر الجلسة رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي شارل عربيد والخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور نقولا شيخاني.
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وناقشت اللجنة خريطة الطريق المقدمة من شيخاني لوضع اسس التعاطي الاقتصادي، وتمت مناقشة هذه الاسس.
 
ورحبت اللجنة بهذه الافكار البناءة، وابدى النواب الرغبة في متابعة النقاش في اطار تشاوري اكبر لنواب المجلس مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي. كما ابدوا رغبتهم بالمشاركة في نقاشات اللجان التي تعالج الوضع الاقتصادي والمالي، حيث يتم تشريع قوانين متعلقة بالوضع الراهن. (الوكالة الوطنية)
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