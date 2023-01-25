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لبنان

وزير البيئة: سنتابع وضع مطمر الناعمة باستمرار

Lebanon 24
25-01-2023 | 10:41
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غرد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين عبر حسابه على "تويتر" حول موضوع مطمر الناعمة قائلا: "متابعة لموضوع عصارة النفايات في مطمر الناعمة قام فريق من خبراء وزارة البيئة بمشاركة الاستشاري المكلف من قبل مجلس الانماء والاعمار وأعضاء من الحركة البيئية بدراسة الوضع حيث استأنفت الشركة المشغلة معالجة العصارة ومن ثم نقلها إلى محطة معالجة الصرف الصحي. سنتابع وضع المطمر باستمرار".
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