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لبنان

موظفو المستشفيات الحكومية: لدفع الرواتب في موعدها من دون أي تأخير

Lebanon 24
25-01-2023 | 10:34
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أكدت الهيئة التأسيسية لنقابة موظفي المستشفيات الحكومية أن "موظفي المستشفيات الحكومية هم خط الدفاع الأول ضد الامراض والأخطار والمركز الخدماتي الأول الذي يقف مع المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يحدق بالبلاد، وما زالو يتقاضون رواتب لا تسد الرمق، على رغم التقديمات الأخيرة بحيث إن الكثير من هذه المستشفيات لم تدفع لموظفيها بعد".
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وطالبت في بيان "تصحيح هذا الخلل بدفع الرواتب في موعدها من دون أي تأخير، وإعطاء بدل مادي لموظفي هذه المستشفيات ما يعادل مئة دولار يتقاضونه من رواتبهم، وابقاء الدوام 21 ساعة اي 3 أيام اسبوعيا أو اعطاء بدل نقل يومي يعادل ثلث صفيحة بنزين".
 
ونبهت الى أن "عدم التجاوب مع هذه المطالب سيقابله تصعيد لموظفي هذه المؤسسات ستحدد طرقه لاحقا". (الوكالة الوطنية)
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